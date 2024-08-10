Макс Ферстаппен рассказал, представляет ли «Макларен» угрозу в борьбе за титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил борьбу за чемпионский титул в сезоне-2024 Формулы-1.

«Представляет ли «Макларен» угрозу? Безусловно. Я имею в виду, что, конечно, до чемпионства мне ещё далеко, предстоит ещё очень долгий путь. Многое может произойти. Конечно, я знаю, что у меня ещё довольно большой запас. Но я также знаю, что мы должны постараться выиграть несколько гонок.

Возможно, мои предыдущие титулы со стороны казались лёгкими, но они никогда не бывают лёгкими. Если мы выиграем этот чемпионат, это будет отлично. Но это будет очень долгий путь. Так что мне пока не хочется об этом думать», — сказал Ферстаппен в интервью F1TV.

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в личном зачёте Формулы-1, на 78 очков опережая Ландо Норриса из «Макларена».