Эдди Джордан: «Макларен» сейчас в замешательстве

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что Оскар Пиастри вскоре может перехватить у Ландо Норриса лидерский статус в «Макларене».

Команда из Уокинга пока официально не разделила своих гонщиков на первого и второго номера. И Ландо Норрис, и Оскар Пиастри имеют в этом сезоне по одной победе. Но в «Спа-Франкоршам» Пиастри выделился тем, что финишировал вплотную позади дисквалифицированного Джорджа Расселла и ставшего впоследствии победителем Гран-при Бельгии Льюиса Хэмилтона.

«Когда Пиастри догнал оба «Мерседеса», была напряжённая борьба. Тото Вольф, должно быть, думал: «Нам нужно как-то противодействовать «Макларену», потому что они выглядят невероятно сильными, у них два блестящих гонщика».

Эти двое сражаются друг с другом, борются за позиции на стартовой решётке и за позицию на финише гонки… Это здорово для гонщиков, но чертовски сложная задача для команды.

Они сейчас в полном замешательстве. Ландо №1 в этой команде? Я сказал бы, да. Но это сегодня. Спросите меня через пару гонок, и нам, возможно, придётся скорректировать ответ», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.