Вассёр объяснил, почему становится всё сложнее добиться прогресса в Формуле-1

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему в Формуле-1 становится всё сложнее добиться прогресса.

«Мы убеждены, и это очевидно, что даже одна или полторы десятые секунды могут полностью изменить ход уикенда. Мы все стремимся к тому, чтобы внедрить обновления. Особое внимание на нашей фабрике уделяется проблеме дельфинирования. Это проблема для «Мерседеса», проблема для нас, проблема для других команд с самого начала сезона.

Но в то же время мы и так находимся на грани развития машины. Думаю, это из-за того, что у нас уже в течение четырёх лет неизменный регламент. У нас своего рода кризис производительности. Всё сложнее и сложнее гнаться за последними долями секунды, мы все на пределе. Это касается всех.

Главный вопрос – дельфинирование. Это не просто вопрос характеристик, но и вопрос уверенности пилотов. Если вы выигрываете одну десятую за счет прижимной силы, то при этом теряете три десятые из-за неуверенности гонщиков в машине», — приводит слова Вассёра RacingNews365.