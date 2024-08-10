Штайнер считает, что переход Хэмилтона в «Феррари» — попытка оставить вечное наследие

Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер высказал мнение о причинах перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Думаю, Льюис достаточно уверен в себе. Он принял решение, он знает, что не может его изменить. Сосредоточьтесь на том, что грядёт, и не жалейте об этом. Вы всё равно не сможете это изменить.

Представьте, если он начнёт побеждать в «Феррари» как в «Мерседесе». Он станет героем для всего мира. Я хочу сказать, что он уже легенда, без всяких сомнений, но если он приведёт «Феррари» к чемпионскому титулу, а я думаю, что именно это его цель и мечта, то его будут помнить вечно.

Поэтому, конечно, в его голове будут мысли «а что, а если…», но он не теряет уверенности. После того как он семь раз становился чемпионом мира, думаю, он находится в хорошем положении», — приводит слова Штайнера RacingNews365.