Юки Цунода чувствует, что теперь он готов к переходу в «Ред Булл»

Японский гонщик «РБ» Юки Цунода заявил, что теперь он чувствует, что готов перейти из младшей команды концерна «Ред Булл» в старшую.

«Я чувствую, что стал более идеальным гонщиком. Когда я смотрю сам на себя со стороны, то понимаю, что раньше у меня мог быть хороший круг или результат в целом, мой пилотаж был в порядке, но были проблемы с радиообменом, с контролем эмоций. Но теперь я сделал большой шаг вперёд по сравнению, например, с Даниэлем [Риккардо].

Если вы хотите попасть в топ-команду, эти вещи будут очень важны, поскольку там нужны более идеальные гонщики. Поэтому я хотел стать лучше в некоторых моментах и стать более идеальным гонщиком, чтобы никто не мог посетовать на какие-то конкретные вещи.

Теперь я чувствую себя готовым. В последних нескольких гонках мне удалось добиться нужных результатов. Я верю в себя и обретаю больше самоконтроля и стабильности. Я очень рад, что мне каждый раз удаётся добиться цели. Это то, что мне нужно делать, просто сосредоточиться на этом, а не на слухах или на чём-то еще», — приводит слова Цуноды Autosport.