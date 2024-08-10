Шарль Леклер рассказал, как его босс Арривабене жестоко пошутил над ним

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как бывший руководитель итальянской команды Маурицио Арривабене жестоко пошутил над ним.

В 2018 году, когда Леклер был членом гоночной академии «Феррари» и проводил дебютный сезон в Формуле-1 в составе «Альфа Ромео», его перспективы перейти в «Скудерию» выглядели многообещающими. Но однажды ему позвонил Арривабене и чуть не разбил все мечты юного монегаска.

«Первое, что он мне сказал, было: «О, Шарль, нам очень жаль, но мы не возьмём тебя в «Феррари».

Я очень расстроился, но был морально готов к такому, всё-таки это только начало карьеры. Затем последовала 15-секундная пауза, прежде чем он сказал: «Да я просто шучу. Ты будешь в команде в следующем году».

Это было безумное чувство! Я был со всеми своими друзьями, а также с Netflix, поэтому не мог проявить все свои эмоции, потому что я ещё не мог объявить им об этом.

Не думаю, что они когда-либо использовали эту сцену в сериале, потому что они никогда не знали, что на самом деле происходило во время этого звонка», — рассказал Леклер в интервью The Gentleman's Journal.