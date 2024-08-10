Три 900-сильных автомобиля от Brabus сразились в гонке по прямой

На YouTube-канале carwow опубликовано видео гонки по прямой с участием трёх автомобилей от ателье Brabus. В заездах приняли участие Brabus 900 Rocket R, построенный на базе Porsche 911 Turbo S, а также Brabus 900 Superblack GLS и 900 Superblack G63.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

У Brabus Rocket R под капотом 3,8-литровый 6-цилиндровый двигатель, который изначально выдавал 650 лошадиных сил, но после доработок его мощность достигла 900 лошадиных сил. Этот автомобиль выпущен тиражом в 25 экземпляров, а его стоимость составляет £ 400 тыс.

Brabus 900 Superblack GLS создан на основе Mercedes-AMG GLS 63. У него, как и у Brabus 900 Superblack G63, 4,5-литровая силовая установка, также форсированная до 900 лошадиных сил. Стоимость этих автомобиля сосотавляет £ 330 тыс. и £ 360 тыс. соответственно.

Победу в решающем заезде завоевал Brabus 900 Rocket R — автомобиль на базе Porsche преодолел четверть мили за 10 секунд ровно. 900 Superblack GLS проехал трассу за 11,3 секунды, а G63 — за 11,5.