Деймон Хилл оценил готовность Джека Дуэна к дебюту в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл высказал мнение о готовности 21-летнего австралийца Джека Дуэна к дебюту в Формуле-1.

«Джек — очень профессиональный гонщик. Он хорошо себя проявил, показал, что может гоняться. Он умён и любознателен. Кажется, он задает все необходимые вопросы, чтобы подготовиться к работе с командой.

Он определённо является интересным парнем, с которым стоит поработать. У него ещё нет достижений в Формуле-1, как у Олли Бермана, который прыгнул в машину и проехал сильную гонку. На самом деле многие из этих парней способны на такое. Они настолько хорошо подготовлены, что у них не возникнет проблем, когда они попадут в Формулу-1», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Джек Дуэн – сын пятикратного чемпиона мира MotoGP Мика Дуэна. Он уже несколько лет является резервным гонщиком «Альпин». В последнее время французская команда активно накатывает Джека на тестах. Он считается главным кандидатом на место боевого пилота «Альпин» в 2025 году.