Formu1aUno: Пока Зайдль разговаривал с Краком, Бинотто пытался пригласить в «Ауди» Уитли

Итальянское издание Formu1aUno рассказало, как в последние недели развивалась ситуация в «Ауди».

Напомним, во второй половине июля было объявлено о кардинальных изменениях в организационной структуре управления «Ауди Спорт». Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто был назначен операционным и техническим директором в «Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди». Прежний председатель совета директоров «Заубера» Оливер Хоффман и руководитель проекта Формулы-1 Андреас Зайдль покинули свои посты.

Буквально на днях было объявлено, что в «Ауди» перейдёт спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли. Из-за отпуска по садоводству он присоединится к «Кик-Зауберу»/«Ауди» к середине следующего года.

В Formu1aUno отмечают, что Маттиа Бинотто с самого начала попытался привести в «Ауди» своих людей. И пока Зайдль разговаривал с Майком Краком [руководитель «Астон Мартин»], Бинотто вёл переговоры с Уитли, с которым у итальянского менеджера были устные договоренности еще до того, как он подписал контракт с немецким автогигантом.

Издание также отмечает, что это невероятный успех Бинотто, так как управленческие качества и знания Уитли сравнимы с техническими знаниями Эдриана Ньюи.

Уитли искал новый вызов в роли руководителя команды. Он мог заменить на этом посту Кристиана Хорнера, но тот сохранил власть в «Ред Булл» после скандала о непристойном поведении, и Уитли решил покинуть Милтон-Кейнс.