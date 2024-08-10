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Эксперт: во второй половине сезона Пиастри обойдёт Норриса по очкам

Эксперт: во второй половине сезона Пиастри обойдёт Норриса по очкам
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок считает, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри превзойдёт своего более опытного напарника Ландо Норриса во второй половине сезона.

«Думаю, что ещё будут гонки, в которых небольшое преимущество окажется на стороне Ландо. Они равны в квалификации. Но я бы рискнул и сказал, что во второй половине года Оскар обойдёт Ландо по очкам», — сказал Чандхок в подкасте The Fast and the Curious.

Напомним, после 14 этапов Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая лишь трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке, на 10 очков отставая от Шарля Леклера из «Феррари».

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