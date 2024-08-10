Хилл: возвращение Сайнса в «Феррари» возможно

Чемпион мира британец Деймон Хилл считает, что пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, готовящийся покинуть команду, может вернуться в неё в будущем.

«Это возможно. Думаю, что у Карлоса ещё будут возможности. Ситуация на рынке пилотов постоянно меняется. Увы, но это так. Возможно, Льюис [Хэмилтон] вообще примет решение о завершении карьеры», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Уильямс». Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, проводящий нынешний сезон за «Мерседес». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Зак Браун рассказал, какой совет дал Сайнсу до заключения его контракта с «Уильямсом».