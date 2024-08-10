Окон: некоторые проблемы в «Альпин» не исправляются годами

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон, рассуждая о проблемах команды в первой половине сезона, признался, что некоторых из них тянутся с прошлых чемпионатов.

«У нас есть проблемы, который были ещё несколько лет назад. Многие вещи были улучшены, но нельзя ждать годами исправления проблем. Вот что произошло, круг не замкнулся. Проблемы не были устранены так, как должны были, и это расстраивает.

Это расстраивает всех, потому что, и это очевидно, у нас нет машины, работающей на том уровне, на котором мы должны выступать. И это то, с чем нам приходится жить», — приводит слова Окона издание Racingnews365.

После 14 этапов «Альпин» располагается на восьмом месте в Кубке конструкторов с 11 очками, опережая «Уильямс» и «Кик-Заубер».