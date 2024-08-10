Глава «РБ»: думаем над тем, как посадить Лоусона в машину

Глава команды «РБ» Лоран Мекис не исключает, что резервист «Ред Булл» австралиец Лиам Лоусон может заменить соотечественника Даниэля Риккардо в команде.

«Мы отлично понимаем, что Лиам – очень талантливый молодой пилот. Он не раз доказывал это, особенно это касается прошлого года, когда ему в последний момент пришлось запрыгнуть в машину, чтобы заменить Даниэля.

Мы все хотим дать Лиаму шанс, поскольку видим в нём потенциал и не хотим это так оставлять. Мы пытаемся как можно больше вовлекать его в командную деятельность. Очевидно, мы думаем над тем, как посадить его в машину. Он является частью уравнения того, что мы будем делать дальше», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.

Ранее советник Хельмут Марко сказал, когда команда сделает заявление о будущем Лоусона.