Экс-пилот Ф-1 — о Пересе: если гонщик не показывает результат, нужно сказать «до свидания»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о нестабильных выступлениях пилота «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса в нынешнем сезоне.

«Посмотрим, было ли это правильное решение [оставить Переса] для «Ред Булл». В любом случае Кубок конструкторов теперь ближе к «Макларену», чем к «Ред Булл».

Проблема Серхио Переса — это не одиночная ошибка или инцидент. Это что-то новое практически в каждой гонке, и с точки зрения эффективности он в милях позади Ферстаппена. Так или иначе, а Формула-1 – это спорт результатов, и если гонщик по какой-то причине не показывает результат, ему не повезло. Пришло время сказать «до свидания», — приводит слова Даннера издание Motorsport-Magazin.