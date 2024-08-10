Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Его отличает здравый смысл». Алонсо высоко оценил руководителя команды Ф-1

«Его отличает здравый смысл». Алонсо высоко оценил руководителя команды Ф-1
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо высказался о руководителе «Макларена» Андреа Стелле.

«Он — невероятная личность, отличный инженер и хороший руководитель команды. Отличный человек. У честных людей, принимающих решения со здравым смыслом, обычно всё получается. Да, он отличный лидер. И, как я уже сказал, здравый смысл отличает Андреллу Стеллу. Я не удивлён, что он проделывает невероятную работу», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

Напомним, после 14 этапов Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая лишь трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке, на 10 очков отставая от Шарля Леклера из «Феррари».

Материалы по теме
Официально
«Макларен» продлил контракт с руководителем команды Андреа Стеллой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android