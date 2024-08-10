«Его отличает здравый смысл». Алонсо высоко оценил руководителя команды Ф-1

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо высказался о руководителе «Макларена» Андреа Стелле.

«Он — невероятная личность, отличный инженер и хороший руководитель команды. Отличный человек. У честных людей, принимающих решения со здравым смыслом, обычно всё получается. Да, он отличный лидер. И, как я уже сказал, здравый смысл отличает Андреллу Стеллу. Я не удивлён, что он проделывает невероятную работу», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

Напомним, после 14 этапов Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая лишь трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке, на 10 очков отставая от Шарля Леклера из «Феррари».