Алекс Албон объяснил, с чем связаны неудачи «Уильямса» в сезоне-2024

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказал мнение, что команда могла бы заработать больше очков в первой половине сезона Формулы-1, если бы не лишняя масса болида и аварии.

«Мы выросли на результатах, мы запрограммированы думать о результатах. Так что я бы сказал, что в начале года, когда результаты были не в нашу пользу, это было что-то вроде «ладно, мы не там, где хотели бы быть». Но это было скорее разочаровывающее ощущение, потому что, когда я видел наши результаты, посмотрел на Бахрейн, Джидду, Майами. Я думал о том, где мы могли бы быть, если бы не проблема с весом машины. Не было такого, что мы начали сезон, всё это поменяли и получили машину с избыточным весом и медленную. Скорее, мы сделали всё правильно и теперь видим, где нам следует быть. Если бы всё было сделано правильно, то у нас было бы больше очков.

Точно так же, я думаю, что наши обновления могли бы появиться раньше, но у нас также были аварии. Это зависит не только от команды, но и от гонщиков. В сочетании всё было бы немного экологичнее», — приводит слова Албона Racingnews365.

Напомним, после 14 этапов «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов. Албон располагается на 18-м месте в личном зачёте, его напарник Логан Сарджент — 20-й.