Глава «РБ» Мекис дал оценку текущей формы Даниэля Риккардо

Руководитель «РБ» Лоран Мекис отметил, что пилот Даниэль Риккардо улучшил свои показатели по сравнению с первыми гонками в начале сезона-2024, а команда старается ему в этом помочь.

«Думаю, можно сказать, что он определённо сократил отрыв, который у нас был в первых четырёх гонках. Так что Даниэль закрыл этот пробел, он. Он также продемонстрировал, что при благоприятных условиях он был прежним Даниэлем, которого мы все хотим видеть.

Было несколько гонок, где он был очень силён. Иногда это было очень заметно, как в Майами или Канаде, иногда менее заметно. Мы, как команда, стараемся сделать всё возможное, чтобы как можно чаще его в такую ​​приятную ситуацию. Это не то, в чем мы постоянно преуспеваем, но мы знаем, что если мы создадим для него благоприятные условия, когда ему понравится управлять этим болидом, мы знаем, что тогда он будет справляться так же, как в Канаде или в Майами», — приводит слова Мекиса Racingnews365.