Аркадий Цареградцев второй раз в сезоне-2024 выиграл квалификацию RDS GP

Квалификация пятого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP), проходящего на подмосковном автодроме Moscow Raceway в его «обратной» конфигурации, принесла вторую в сезоне-2024 победу Аркадию Цареградцеву. Чемпион RDS GP 2022 проехал первую попытку на 98 баллов из 100 возможных, а во втором проезде улучшил свой результат до 99 баллов.

«Когда я первую попытку проехал на 98 баллов, то ничего особенного не почувствовал, потому что знал, что за мной ещё есть сильные ребята — те же Fresh Racing, которые хорошо «квалятся», — а запас у меня был небольшой. Когда они проехали, я уже чуть подвыдохнул, но, когда попытку совершил Максим Гроссман, я понял, что надо прибавить. Хорошо, что я знал, где нужно исправить — поворот вниз и подъём. В целом это почти получилось», — отметил Аркадий Цареградцев.

Вторую и третью строчки в квалификационном протоколе заняли Максим Гроссман, представляющий TimeUp, и лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян. Оба получили от судей за свои лучшие проезды по 98 баллов. Всего в неофициальный «клуб 90+» попали 20 пилотов.

RDS GP 2024. 5-й этап. Moscow Raceway. Топ-16:

Аркадий Цареградцев — Илья Попов

Леонид Шнайдер — Артём Шабанов

Сергей Кузнецов — Дамир Идиятулин

Евгений Лосев — Антон Козлов

Борис Абрамов — Сергей Сак

Антон Дмитриенко — Андрей Астапов

Георгий Чивчян — Денис Сорокопуд

Григорий Гусев — Владислав Ерофеев

Борьба за призовые места пятого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии 2024 продолжится на трассе Moscow Raceway сегодня, 11 августа. Парные заезды топ-16 определят пилотов, из которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий вплоть до финала.