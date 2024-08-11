Гонщик Формулы-2 Бортолето поделился мнением о карьере Серхио Переса в «Ред Булл»

Гонщик Формулы-2 Габриэл Бортолето считает, что пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Серхио Перес не будет выступать за «быков» в следующем сезоне, основываясь на его текущих результатах в сезоне-2024.

«Я думаю, что Переса не будет в следующем году. Я не знаю, есть ли у него контракт, но, учитывая его результаты, его не будет», — приводит слова Бортолето Racingnews365 со ссылкой на Motorsport.

После 14 этапов Серхио Перес занимает только седьмое место. В нынешнем сезоне мексиканец четырежды оказывался на подиуме, однако его успехи пришлись на первые пять гонок, после чего он перестал попадать в топ-5.

Ранее Марко прокомментировал слухи, что компания-владелец Формулы-1 «Либерти Медиа» попросила команду не увольнять гонщика Серхио Переса из-за Гран-при Мексики, который состоится в октябре.