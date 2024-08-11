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В «Мерседесе» намекнули на значительные изменения в болиде сезона-2025

В «Мерседесе» намекнули на значительные изменения в болиде сезона-2025
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Главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал, что в настоящий момент команда продумывает, какие изменения сделать в болиде следующего сезона Формулы-1 в условиях ограниченного бюджета.

«Мы ещё не приняли решения о том, останется ли прежнее шасси. Останется ли прежняя коробка передач. Реальность такова, что, вероятно, нельзя изменить всё. Сейчас мы находимся на том этапе, когда пытаемся оценить ситуацию, чтобы добиться наилучшей отдачи от затраченных средств в условиях ограниченного бюджета. Однако я думаю, что с точки зрения аэродинамики наша машина и машины большинства других команд будут доработанными версиями того, что есть сегодня.

Изменения будут существенными. Но не захочется менять архитектуру болида, чтобы получить серьёзный удар по работе в аэродинамической трубе, после которого придётся восстанавливаться. Я не думаю, что многие пойдут на такое», — приводит слова Шовлина Racingnews365.

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