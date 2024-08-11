Оскар Пиастри сообщил, что перенёс перелом ребра в первой половине сезона

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри на своей странице в социальной сети поделился серией фотографий, подводя итоги первой половины сезона Формулы-1. В подборку он включил рентгеновский снимок, на котором виден перелом ребра. Суда по дате на снимке, рентген был сделан после Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

«Первая часть сезона завершена. Первая победа на Гран-при. Первая сломанная кость. Ребро наслаждается перерывом», — написал Пиастри.

Фото: из соцсетей Оскара Пиастри

Напомним, на Гран-при Венгрии Оскар Пиастри одержал свою первую победу в Формуле-1. Его напарник по команде Ландо Норрис приехал на втором месте. После последнего пит-стопа Норрис вышел в лидеры гонки, но после нескольких командных приказов пропустил Оскара на первое место.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Макларен» занимает вторую строчку, уступая «Ред Булл» 42 очка.