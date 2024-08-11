Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер — о проблемах «Феррари»: не ожидали, что окажемся в таком положении

Леклер — о проблемах «Феррари»: не ожидали, что окажемся в таком положении
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что команда делает всё, чтобы решить текущие проблемы болида, из-за которых итальянский гоночный коллектив стал менее конкурентоспособным.

«Я не думаю, что у нас были большие ожидания, когда мы начинали сезон, мы просто по-настоящему сосредоточились на себе. Очень сложно прогнозировать что-либо с этими машинами. Мы не ожидали, что окажемся в таком положении. Но это случилось, и мы прекрасно понимаем, в каких областях нам нужно улучшиться. Мы делаем абсолютно всё, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — приводит слова Леклера Racingnews365.

В Кубке конструкторов после 14 этапов «Феррари» занимает третье место, в активе итальянского гоночного коллектива 345 очков.

Материалы по теме
Шарль Леклер рассказал, пойдёт ли летняя пауза на пользу «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android