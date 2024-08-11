Леклер — о проблемах «Феррари»: не ожидали, что окажемся в таком положении

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что команда делает всё, чтобы решить текущие проблемы болида, из-за которых итальянский гоночный коллектив стал менее конкурентоспособным.

«Я не думаю, что у нас были большие ожидания, когда мы начинали сезон, мы просто по-настоящему сосредоточились на себе. Очень сложно прогнозировать что-либо с этими машинами. Мы не ожидали, что окажемся в таком положении. Но это случилось, и мы прекрасно понимаем, в каких областях нам нужно улучшиться. Мы делаем абсолютно всё, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — приводит слова Леклера Racingnews365.

В Кубке конструкторов после 14 этапов «Феррари» занимает третье место, в активе итальянского гоночного коллектива 345 очков.