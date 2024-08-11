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Коронель: боюсь, что у Сайнса никогда не будет серьёзного шанса завоевать титул чемпиона

Коронель: боюсь, что у Сайнса никогда не будет серьёзного шанса завоевать титул чемпиона
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Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель поделился мнением о пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе и его шансах стать чемпионом. Напомним, в конце июля британская команда «Уильямс» объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским гонщиком.

«В «Феррари» всё очень хрупко, там небольшой беспорядок. Сайнс знает, что в конце года ему придётся уступить место Хэмилтону. Я понимаю этот выбор, но Сайнс лучше, чем думают многие. И он выиграл гонку в Мельбурне. Сайнс был явно лучше Леклера в начале сезона, под конец всё было наоборот. Но никто точно не знает, что происходит там за кулисами.

В моих глазах Сайнс — типичный гонщик, о котором думают: он никогда не станет чемпионом Формулы-1, но мог бы. Как Физикелла и Трулли. Я действительно настоящий фанат Карлоса Сайнса, но боюсь, что у него никогда не будет серьёзного шанса завоевать титул чемпиона», — приводит слова Коронеля PlanetF1.

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