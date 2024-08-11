Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Pagani покажет последний экземпляр Zonda на Автомобильной неделе в Монтерее

Pagani покажет последний экземпляр Zonda на Автомобильной неделе в Монтерее
Pagani Zonda Arrivederci
Аудио-версия:
Комментарии

В дни Автомобильной недели в Монтерее компания Pagani Automobili публично представит спорткар Zonda Arrivederci — последний экземпляр в линейке Zonda, которая насчитывает 140 автомобилей. Автомобильная неделя в Монтерее продлится до 18 августа.

Pagani Zonda Arrivederci с открытым верхом окрашен в цвет Blu Danubio, а кузов выполнен из уникального композитного материала, использовавшегося только в этой модели. Кроме того, у машины уникальная отделка экстерьера, выполненная по заказу клиента специалистами Modena Design.

Pagani Zonda Arrivederci

Pagani Zonda Arrivederci

Фото: Modena Design

Pagani Zonda впервые был представлен в 1999 году, причём изначально автомобиль хотели назвать в честь пятикратного чемпиона Формулы-1 Хуана-Мануэля Фанхио — Fangio F1. Однако после смерти гонщика было принято решение переименовать спорткар.

Под капотом у Pagani Zonda двигатель Mercedes-Benz V12. Точная спецификация не сообщается, однако мощность устанавливаемых на Zonda двигателей варьируется от 405 кВт (550 л. с.) до 588 кВт (800 л. с.) у Zonda HP Barchetta. Максимальная скорость автомобиля — 350 км/ч.

Интерьер Pagani Zonda Arrivederci

Интерьер Pagani Zonda Arrivederci

Фото: Modena Design

Отметим, что на мероприятии в Монтеррее на стенде Pagani также будут представлены показанный чуть ранее Utopia Roadster, а также Huayra Roadster, Huayra Roadster BC и Imola Roadster.

Материалы по теме
Фото
В Maserati назвали дату дебюта трекового суперкара на базе MC20
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android