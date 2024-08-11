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Магнуссен ответил, рассматривает ли он другие гоночные серии для продолжения карьеры

Магнуссен ответил, рассматривает ли он другие гоночные серии для продолжения карьеры
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Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен ответил, интересны ли ему WEC и IndyCar, если он не получит место в Формуле-1. Напомним, пилот покинет американскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Да, всё это меня интересует. Я думаю, что всё возможно в этом случае. Я посмотрю, что доступно, и приму решение, как только окажусь там. Сейчас я в Формуле-1, и на следующий год ещё остаются несколько мест. Мне бы хотелось посмотреть, чем всё это закончится, а потом я буду думать дальше», — приводит слова Магнуссена Auto Hebdo.

Ранее американская команда Формулы-1 заключила долгосрочный контракт с 19-летним британским гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом. Также по окончании нынешнего сезона «Хаас» покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

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