Макс Ферстаппен: мой стиль пилотирования может не подойти кому-то другому

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал об особенностях своего стиля пилотирования и отметил, что то, что работает для него, может не работать для других гонщиков.

«Что касается меня, то мне просто нравится, чтобы передняя часть хорошо поворачивала. Мне нравится, чтобы она заворачивала быстро и очень уверенно, но, конечно, всё должно быть сбалансировано.

Нельзя всё переложить на переднюю ось и думать, что задняя часть машины просто будет следовать за ней. Нужно попытаться найти золотую середину, но, конечно, возможно, что моя середина отличается от середины других пилотов. У каждого свой стиль пилотирования, и мой может не подойти кому-то другому.

Другие гонщики пилотируют по-другому, и они также очень быстры. Так что для меня вполне естественно, как ведёт себя моя машина, потому что мне нравится именно такой тип, но, возможно, для других это неправильный тип», — приводит слова Ферстаппена FormulaHu.