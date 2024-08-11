Хилл сравнил дисквалификации Расселла и Шумахера в Спа

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл сравнил дисквалификации Джорджа Расселла и Михаэля Шумахера на Гран-при Бельгии.

Пилот «Мерседеса» Расселл получил свою дисквалификацию на прошлом этапе сезона-2024 – за недовес в 1,5 кг, лишившись из-за этого победы. 30 лет назад Шумахер был тоже дисквалифицирован в Спа-Франкоршам и лишён победы из-за стёсанной планки под днищем. Тогда победа перешла к Хиллу.

«Я был в такой ситуации, когда думал, что занял второе место, и, расстроившись, уже отправился в аэропорт Брюсселя. Я сидел и злился. Я пришёл в зал ожидания в аэропорту, и пресс-атташе «Уильямса» подошла ко мне с широкой улыбкой и сказала: «Поздравляю! Ты выиграл гонку!»

Я сказал: «Извините, что?» Она объяснила, что планка на машине Михаэля была слишком тонкой. Она, очевидно, износилась. Я не знаю настоящей причины. Его дисквалифицировали, отдав победу мне.

И вот в этом году я снова сидел в аэропорту Брюсселя, когда узнал, что Расселла дисквалифицировали. Я сидел ровно там же.

Не таким способом хочется побеждать. Вы хотите, чтобы всё произошло чётко и бесспорно. Но дело в том, что машины должны соответствовать правилам, иначе они будут дисквалифицированы.

Вам не могут назначить десятисекундный штраф. Это простое измерение: что-то либо имеет длину один метр, либо нет. Оно не может быть «около» одного метра в длину. Оно должно точно соответствовать правилам.

Теперь Джордж может считать себя членом клуба гонщиков, которых лишили победы в Спа», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.