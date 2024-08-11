«Чеко оторвал бы мне голову». Главный инженер «Ред Булл» сравнил Переса и Ферстаппена

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган высказался о причинах проигрыша Серхио Переса своему напарнику по команде Максу Ферстаппену.

«Не хочу быть грубым с Чеко, и он вполне мог бы оторвать мне голову, если бы сидел сейчас здесь. Но я бы сказал, что в целом Макс немного быстрее его. Допустим, на трассе 20 поворотов. Разница в каждом конкретном повороте очень мала. Возможно, Ферстаппен выигрывает по полдесятой секунды за поворот, что в итоге складывается в общую разницу на круге.

Если это объективная оценка, пусть так и будет. Но в целом Перес довольно хорош, не так ли?

Если судить о конкурентоспособности по времени на круге, то у нас конкурентоспособная машина. И у нас был хороший старт сезона, это хорошо. Но очевидно, что сейчас мы находимся под большим давлением. У нашей машины те же проблемы, что и у других. Просто они могут быть меньше, и тогда мы получаем немного больше преимущества в каждом повороте», — приводит слова Монагана Motorsportweek.