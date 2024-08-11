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Зак Браун рассказал о пугавшей ситуации в «Макларене»

Зак Браун рассказал о пугавшей ситуации в «Макларене»
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о довольно пугающей ситуации, с которой он столкнулся, когда присоединился к команде из Уокинга в конце 2016 года.

Сперва Браун руководил командой в статусе исполнительного директора, а в апреле был утверждён генеральным директором. Американец присоединился к команде в то время, когда «Макларен» был в кризисе. Несмотря на чемпионский состав пилотов — Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон — из-за проблем с моторами «Хонда» команда дважды финишировала девятой в Кубке конструкторов — в 2015 и 2017 годах.

«Всё оказалось хуже, чем я думал. Мы были девятыми в чемпионате. У нас были пустые ливреи. Кажется, было три спонсора.

Мы теряли кучу денег, так что команде нужны были ресурсы, чтобы иметь возможность инвестировать в гонщиков, технологии и персонал.

У нас были расстроенные фанаты, расстроенные гонщики, и у нас была развалившаяся гоночная команда. Это было довольно страшно», — приводит слова Брауна ВВС.

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