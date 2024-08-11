Ландо Норрис: у меня ещё будут аварии с Максом Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил уверенность, что в будущем между ним и Максом Ферстаппеном ещё будут столкновения на трассе.

«Я ожидаю, что в будущем ещё столкнусь с Максом. Не потому, что мне хочется этого, просто такой сценарий неизбежен. Если ты проведёшь еще пять или десять лет в Формуле-1, то в какой-то момент у тебя обязательно будут такие ситуации.

Мы по-прежнему друзья. Гонки – это другая жизнь, другой менталитет. Я даже мыслю на трассе не так же, как в жизни. Мне всё равно, играл ли я с кем-то в падел на прошлой неделе или ходил ли с кем-то на ужин. Это не меняет того, что я хочу делать на трассе, а именно побеждать. И это заставляет тебя желать победы ещё больше, а не меньше», — приводит слова Норриса RacingNews365.