Хельмут Марко рассказал, какой вектор развития выбрали владельцы «РБ»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какой вектор развития определили акционеры для «РБ» — младшей команды концерна «Ред Булл».

«Акционеры чётко заявили, что «РБ» — молодёжная команда, и этот вектор будет определять её будущее», — приводит слова Марко ESPN.

Напомним, ранее Хельмут Марко, отвечая на вопросы о ситуации с пилотами в команде «Ред Булл» и «РБ», сделал заявление, что состав гонщиков в сезоне-2025, скорее всего, изменится.

Ранее Марко опроверг слухи, что компания-владелец Формулы-1 «Либерти Медиа» попросила команду не увольнять гонщика Серхио Переса из-за Гран-при Мексики, который состоится в октябре.

На данный момент в составе «РБ» выступают 35-летний австралиец Даниэль Риккардо и 24-летний японец Юки Цунода.