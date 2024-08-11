«Это был большой шок». Бриаторе вспомнил, как отец Макса Ферстаппена горел в Хоккенхайме

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе вспомнил инцидент на Гран-при Германии – 1994 на трассе «Хоккенхаймринг», когда машина его гонщика «Бенеттона» Йоса Ферстаппена, отца трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, загорелась во время дозаправки на пит-стопе.

В то время командам приходилось дозаправлять машины по ходу гонки, и некоторые команды снимали фильтр, чтобы ускорить этот процесс и заработать важные секунды.

«Что там произошло? Вы лучше меня знаете. Я не разбираюсь в дозаправках. Мои люди попросили меня согласиться убрать этот фильтр.

Когда это случилось с Ферстаппеном, я был удивлён и шокирован. Это произошло совсем рядом, если вы посмотрите видео, то я был единственный из находившихся рядом, кто пытался помочь Ферстаппену выбраться из машины. Это был большой шок, в любом случае. Я никогда этого не забуду», — сказал Бриаторе в подкасте Formula for success с Эдди Джорданом.

К счастью для Йоса Ферстаппена, он особо не пострадал и уже в следующей гонке приехал на подиум.