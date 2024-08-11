Директор «Форда» Рашбрук рассказал, как сформировалось партнёрство с «Ред Булл»

Директор «Форда» Марк Рашбрук рассказал, как сформировалось партнёрство по разработке моторов для Формулы-1 между американской компанией и «Ред Булл».

Первоначально «Ред Булл» планировал сотрудничать с «Порше», так как «Астон Мартин» заключил эксклюзивную сделку с нынешними партнёрами австрийской команды – «Хондой».

Однако когда сделка с «Порше» сорвалась, Рашбрук, не теряя времени, попытался убедить руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, что им следует объединиться с «Фордом».

«Когда стало ясно, что с «Порше» у них ничего не получится, я буквально раздобыл адрес электронной почты Кристиана Хорнера, отправил ему письмо и спросил: «Эй, может быть, ты хочешь поговорить с нами?»

Теперь мы партнёры и доверяем им в спортивном плане. Мы не говорим: «Вы должны сделать это таким-то образом». Нет, «Ред Булл» выступает в Формуле 1 уже много лет, поэтому мы в основном спрашиваем их, что им от нас нужно, чтобы вместе добиться успеха.

Изначально мы хотели внести свой вклад только касаемо электрической части двигателя, но теперь мы также работаем над турбокомпрессором и разрабатываем испытательные стенды для двигателя внутреннего сгорания, в том числе потому, что у нас уже были компетенции и оборудование для этого», — приводит слова Рашбрука Formel1.