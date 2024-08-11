Эдди Джордан: Чеко вяло выступил в Спа-Франкоршам

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан предупреждает Серхио Переса, что хоть «Ред Булл» и решил пока не увольнять его, но ему рано расслабляться.

«Его выступление в Спа было плохим. Стартовать с первого ряда и финишировать там, где он оказался?

Его машина была настроена либо на мокрую, либо на сухую погоду в субботу. Она определённо не была достаточно быстрой для воскресной гонки.

По моему мнению, это было вялое выступление. В какой-то степени это было вызвано давлением со стороны Хельмута Марко, который перед этим создал впечатление того, что в этой команде во второй половине сезона могут произойти перемены. Для «Ред Булл» важнее всего выиграть Кубок конструкторов. А поскольку «Макларен» и «Мерседес» сокращают отставание, то «Ред Булл» нужно быть очень осторожными.

Молодец, Чеко, что сохранил своё место. Но я бы настоятельно рекомендовал тебе: если ты не воспользуешься этой поддержкой, которую они тебе сейчас оказали, то я опасаюсь за твой контракт», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.