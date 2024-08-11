Льюис Хэмилтон объяснил, почему «Макларен» может победить «Ред Булл» в командном зачёте

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон считает, что «Макларен» может побороться с «Ред Булл» за титул в командном зачёте из-за неудачных выступлений Серхио Переса.

«Это не что-то невозможное, но это огромная, сложная задача. Но её можно выполнить.

У «Макларена» есть два очень сильных гонщика, с которыми они могут конкурировать с одной машиной, которая на самом деле есть у «Ред Булл». Так что у них [«Макларена»] наверняка есть что-то, с чем можно работать», — приводит слова Хэмилтона Forbes.

«Серебряные стрелы» ушли на летний перерыв, одержав три победы в четырёх гонках. Перед этим Оскар Пиастри принёс «Макларену» победу в Венгрии. «Ред Булл» в последний раз побеждал 23 июня – в Барселоне. Но, несмотря на спад, Макс Ферстаппен опережает своего ближайшего соперника Ландо Норриса на 78 очков в личном зачёте. Однако лидерство «Ред Булл» в зачёте Кубка конструкторов гораздо более хрупкое, они опережают «Макларен» всего на 42 очка.