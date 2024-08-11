Зак Браун ответил на комментарии Тото Вольфа о совершаемых ошибках

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун согласился с оценкой Тото Вольфом ошибок команды из Уокинга и сказал, что они всё ещё учатся быть среди лидеров.

«Мы все совершали различные ошибки, которые я считаю частью процесса обучения.

Думаю, Тото был точен в своём комментарии. Он сказал: «Ну, иногда ты понимаешь некоторые вещи, только когда обжёгся на них».

Поэтому, если проанализировать наши ошибки — пилотов или команды, неважно; мы одна команда — мы не совершим их снова. Мы учимся. Мы оказались там, где мы есть, быстрее, чем мы думали, но нам ещё есть чему учиться.

Например, мы должны были делать дубль в Сильверстоуне. И Ландо [Норрис] пытается бороться за титул. Он идёт к этому. Он учится, как и мы все. Так что меня это не беспокоит», — приводит слова Брауна BBC.