Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Испанский мотогонщик Хавьер Альварес погиб во время тренировки перед Гран-при Ла-Баньесы

Испанский мотогонщик Хавьер Альварес погиб в субботу, 10 августа, во время тренировки перед Гран-при Ла-Баньесы в классе Moto3, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что 47-летний гонщик не справился с управлением мотоциклом в одном из поворотов городской трассы и врезался в защитное ограждение.

По словам очевидцев, гонщик задел плечом тюк сена и влетел прямо в отбойник.

Медики пытались реанимировать спортсмена, но безуспешно.

«Хавьер был не просто гонщиком, он был близким другом, страстным и преданным человеком, который всегда носил MMG Racing в своём сердце. Искренние соболезнования его семье и близким», — написано в сообщении команды, за которую выступал Альварес.

Несмотря на смерть Хавьера Альвареса, после консультации с остальными гонщиками организаторы решили продолжить Гран-при.