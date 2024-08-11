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Тото Вольф: Макс Ферстаппен является альтернативным вариантом для «Мерседеса»

Тото Вольф: Макс Ферстаппен является альтернативным вариантом для «Мерседеса»
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф по-прежнему не исключает возможности подписания контракта с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном, но признаёт, что это маловероятно.

«Наши критерии по выбору гонщика просты: мы хотим лучшего из имеющихся. На данный момент мой первый вариант — Кими Антонелли.

Конечно, есть риски. Дело не столько в его таланте, сколько в том, что Антонелли придётся столкнуться с давлением со стороны СМИ и мастерством Джорджа Расселла, одного из лучших гонщиков в пелотоне. Но у Кими огромный потенциал. Его скорость и талант уже на нужном уровне, ему просто не хватает опыта.

Альтернативный сценарий — это, конечно, Ферстаппен, но на данный момент он не кажется мне реалистичным. Я продолжу следить за рынком пилотов. Кто знает, как будет развиваться ситуация в «Ред Булл», — приводит слова Вольфа F1 Technical.

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