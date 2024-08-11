«Я не буду облегчать Ферстаппену жизнь». Цунода — о потенциальном переходе в «Ред Булл»

Пилот «РБ» Юки Цунода считает, что он сможет жёстко бороться с Максом Ферстаппеном и что он не будет облегчать жизнь нидерландцу, если ему предоставят возможность стать его напарником по «Ред Булл».

«Я думаю, что смогу с ним побороться. И я точно не буду облегчать ему жизнь.

Очевидно, что он очень быстр и очень стабилен. Не сказать, что у меня есть абсолютная уверенность в том, что смогу в первый же год победить его. Но я уверен, что смогу упорно бороться с ним, и я могу многому научиться, особенно стабильности в любых условиях, на влажной, сухой, мокрой трассе.

Он хорошо адаптируется к любым условиям на трассе, когда от машины зависит не так много, как обычно. Вот почему он был очень стабилен в прошлом году.

Если вы плохой гонщик за рулём хорошей машины, вы всё равно остаётесь плохим гонщиком и легко теряете позиции. А Ферстаппен может побеждать постоянно. Так что в этом плане я, конечно, могу многому у него научиться», — приводит слова Цуноды RacingNews365.