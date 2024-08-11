«Однажды один испанец бросил в меня стул». Монагана не беспокоит гнев Ферстаппена

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган высказался о гневных радиопереговорах Макса Ферстаппена с командой.

«Макс установил для себя и для нас довольно высокую планку. В прошлом и в этом году он достиг уровня, которого другим пока не удалось достичь. И поэтому, если он считает, что мы не соответствуем этому уровню, мы можем ожидать подобных комментариев.

У меня нет чёткого представления, приятный это тон или нет. Видимо, он просто чувствует, что мы как команда не работаем на максимуме. Возможно, стоит рассматривать его слова как конструктивную критику, а не как тираду или личное оскорбление, и двигаться дальше.

Меня не особо волнует то, как он это выражает. На меня уже нападали гонщики. Помню, один испанец однажды бросил в меня стул. Он был немного расстроен из-за меня, возможно, справедливо.

Ферстаппен борется за свой результат, он хочет лучшего для себя, он хочет лучшего для нас», — приводит слова Монагана RacingNews365.