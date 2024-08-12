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Риккардо рассказал, что бы он чувствовал, если бы его карьера завершилась в этом году

Риккардо рассказал, что бы он чувствовал, если бы его карьера завершилась в этом году
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35-летний австралиец Даниэль Риккардо рассказал, что бы он чувствовал, если бы его карьера гонщика Формулы-1 завершилась в этом году.

«Я всё ещё чувствую себя голодным и мотивированным, поэтому, конечно, мне было бы грустно, потому что я чувствую, что ещё способен на многое.

Что ж, это было бы грустно, но я бы определённо испытывал благодарность. Послушайте, я благодарен судьбе за то, что у меня был этот период в жизни. Я мог пилотировать машины, которые побеждали в гонках. У меня была более чем 10-летняя карьера в спорте, о котором, я знаю, многие могут только мечтать.

Я бы, наверное, мог уснуть с этой мыслью. Но внутри я чувствую, что ещё не готов закончить», — приводит слова восьмикратного победителя Гран-при Motorsport.

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