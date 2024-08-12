Кристиан Хорнер: нашими моторами интересуются некоторые команды

Руководитель и генеральный директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как происходит процесс разработки их мотора в отделении Red Bull Powertrains.

«Первый свой мотор V6 мы запустили в августе 2022 года. Дитрих Матешиц смог услышать его звук незадолго до своей смерти. После его смерти мы решили маркировать все наши двигатели как DM, чтобы Дитрих всегда был увековечен в машинах «Ред Булл».

К нам уже обращались некоторые команды, которые ищут наиболее конкурентоспособный двигатель. Но на данный момент наше внимание полностью сосредоточено на двух командах «Ред Булл», так что мы не хотим опережать события. Но в будущем мы открыты для партнёрства.

Дело ещё и в том, что, исходя из расценок ФИА, поставка моторов клиентам невыгодное дело. Теперь мне почти жаль Сириля [Абитебуля] (бывший руководитель «Рено», с которым у Хорнера были натянутые отношения. – Прим. «Чемпионата»).

Теперь мы полностью берём нашу судьбу в свои руки. Помимо «Феррари», мы — единственная команда в Формуле-1, у которой с 2026 года отделы двигателей и шасси находятся в одном месте. Даже у «Мерседеса» они в разных местах [Бракли и Бриксворт]. Это может показаться невыполнимой задачей, но мы считаем, что это имеет долгосрочные преимущества», — приводит слова Хорнера Formel1.