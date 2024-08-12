«Жалкий менеджмент». Уиндзор раскритиковал Вольфа, вспомнив эпизод с Расселлом

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор подверг критике руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, вспомнив выступление пилота команды Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Венгрии. Британец тогда показал 17-й результат. Сразу после вылета из первого сегмента Расселл взял вину на себя, но в то же время выразил удивление, почему он не смог пойти ещё на один круг в концовке сегмента из-за нехватки топлива.

«На мой взгляд, это свидетельствует о непонимании Тото Вольфом Формулы-1. Всякий раз, когда оказываешься в такой ситуации, заливаешь в машину достаточно топлива на случай, если парень захочет проехать каждый круг. Никогда не знаешь, какими будут погодные условия. Это так же плохо, как то, что команда «Уильямс» не взяла запасное шасси на Гран-при Австралии. Просто жалкий менеджмент. Обвинять в этом пилота нелепо», — сказал Уиндзор на канале Cameron F1 в YouTube.

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