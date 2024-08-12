Главный инженер «Ред Булл» высказался о предстоящем уходе Ньюи из команды

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган поделился мнением о предстоящем уходе из команды руководителя технического отдела Эдриана Ньюи. Специалист покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Лично для меня это большая потеря, потому что я очень ценю наше сотрудничество. Мне всегда нравилось, как он работал. Он просто хотел сделать машину как можно лучше. Всегда знал, как решить проблемы. Так что это немного грустно. Но он хотел сделать что-то другое», — приводит слова Монагана Formu1a.uno.

Ранее российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов объяснил, почему Ньюи может завершить карьеру конструктора гоночных машин в «Королевских гонках».

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