«Я ни о чём не прошу». Андреа Кими Антонелли — о месте в «Мерседесе»

17-летний итальянский юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, выступающий в Формуле-2, поделился мнением о возможном назначении в команду в качестве боевого пилота.

«Я очень рад, что меня рассматривают, но я ни о чём не прошу. На данный момент моя цель — добиться успеха в Формуле-2, а после посмотрим. Я до сих пор вижу это как сон. Да, действительно мысли были, но они мимолётны. Честно говоря, могу сказать, что сегодня для меня это всё ещё мечта. Посмотрим, сбудется ли она», — приводит слова Антонелли издание Motorsport.

Ранее Андреа рассказал о своих первых тестах на машине Формулы-1 в начале этого года и о шоке, который он испытал во время поездки.

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