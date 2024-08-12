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Racingnews365: «Феррари» представит крупный пакет обновлений после летнего перерыва

Racingnews365: «Феррари» представит крупный пакет обновлений после летнего перерыва
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» намерена провести крупный пакет обновлений для своего болида после летнего перерыва. Об этом информирует Racingnews365. По сведениям источника, гоночный коллектив рассчитывает, что новый пакет позволит ему сохранить шансы в борьбе за Кубок конструкторов.

Сообщается, что нынешний пакет обновлений должен не только улучшить характеристики автомобиля, но и устранить проблемы с дельфинированием машины, которые возникли после предыдущего обновления днища.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 345 очков.

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