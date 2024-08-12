Артём Шабанов второй раз подряд одержал победу в Гран-при Российской Дрифт Серии

Состоялся пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP 2024), проходившей на трассе Moscow Raceway в её «обратной» конфигурации. В главной битве за победу сошлись дебютант главного чемпионата страны по дрифту и один из заслуженных пилотов RDS GP, который впервые вышел в финал.

Новобранец команды TimeUp Артём Шабанов продолжил серию из десятка подиумов подряд в разных турнирах по дрифту и пяти подряд финишей в призовой тройке на пяти прошедших этапах RDS GP сезона-2024. Начав карьеру в Гран-при Российской Дрифт Серии с наград бронзового и серебряного достоинств, уже на четвёртом этапе москвич добыл золото на ADM Raceway. А в пятой гонке сезона в условиях переменчивой погоды на влажном от дождя покрытии одержал ещё одну победу.

Фото: RDS GP

Погодные условия сыграли одну из главных ролей в распределении не только призовых позиций, но и мест в топ-16. В субботу на стадии топ-32 на трассу обрушился дождь, который вынудил спортсменов приспосабливаться к состоянию гоночного полотна. Это удалось не всем, но некоторым пилотам трек с залитыми дождём и сухими участками дал возможность проявить себя: Борис Абрамов, Антон Дмитриенко и Владислав Ерофеев впервые в сезоне пробились в воскресные дуэли топ-16. И если Абрамов и Дмитриенко в дальнейших хитах потерпели поражение (Борис уступил пилоту АВТОБАН AIMOL Сергею Саку, а Антон — будущему призёру этапа Андрею Астапову из LUKOIL Racing Drift Team), то Владислав Ерофеев сенсационно взял верх над опытнейшим Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team) и вышел в топ-8!

Вместе с ним в четвертьфинал прошёл дуэт Fresh Racing в лице Дамира Идиятулина (победившего яркого новичка АВТОБАН AIMOL Сергея Кузнецова) и Евгения Лосева (он выиграл в заезде с представителем Carville Racing Антоном Козловым), а также лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян (ему уступил Денис Сорокопуд из LUKOIL Racing Drift Team). Во внутрикомандном дерби «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» победитель квалификации Аркадий Цареградцев неожиданно уступил юному Илье Попову.

Последним участником топ-8 стал лидер личного зачёта сезона-2024 Артём Шабанов, который выиграл в борьбе с напарником по TimeUp Леонидом Шнайдером. Дуэль получилась зрелищной, потому что в проезде лидером Шнайдер ушёл в занос после отказа гидроусилителя руля, а когда лидером был Шабанов, то он вылетел после поломки привода. TimeUp за отведённые им пять минут починить машину Леонида не смогла, так что Артём был объявлен победителем этого хита через одиночный проезд bye run.

Фото: RDS GP

С учётом того, что и Шабанов, и Идиятулин, ведущие битву за чемпионство в сезоне, оказались в топ-8, дальше судьба лидерства в личном зачёте напрямую зависела от итоговой позиции каждого пилота. Для Дамира всё закончилось в дуэли с Евгением Лосевым, который выиграл это внутрикомандное противостояние и попал в полуфинал. Судьи выявили победителя в этих плотных проездах только через OMT (перезаезды), которые доставили невероятное удовольствие тысячам болельщиков на трибунах Moscow Raceway и у экранов трансляции RDS TV.

Артём же смог одолеть Илью Попова и своим выходом в топ-4 закрепил за собой лидерство в сезоне. Андрей Астапов победил Сергея Сака, а Георгий Чивчян — Владислава Ерофеева, так что в полуфиналах оказались четыре очень разных пилота: самый титулованный, один из самых агрессивных, один из самых опытных, но не имеющих за плечами больших успехов, а также амбициозный новичок турнира. И вышло так, что звездам серии осталось разыграть между собой только третье место. Гоча после контакта с Астаповым лишился шансов на победу, а Лосев хоть и был невероятно хорош в проездах с Шабановым, но не смог преодолеть напор своего соперника. В решающей битве сошлись два «дебютанта»: Артём Шабанов, который проводит первый сезон в RDS GP, и Андрей Астапов, впервые вышедший в финал главного чемпионата страны по дрифту.

В битве Лосев vs Чивчян победу судьи отдали Гоче, который тем самым обеспечил своему новому спорткару на базе Nissan Z второй подряд подиум. В решающем противостоянии второй раз подряд победа досталась представителю TimeUp Артёму Шабанову, а Андрей Астапов второй раз в карьере (впервые в тройке призёров пилот оказался ровно год назад на такой же «обратной» версии Moscow Raceway) поднялся на подиум и добился лучшего своего результата в RDS GP.

«Выигрывает всегда сильнейший, но интрига есть каждый раз. На этом этапе погода, например, заставила понервничать всех. В дрифте каждая ошибка стоит очень большой потери в баллах, так что побеждает самый стабильный. Но в RDS GP в топ-8 едут уже такие профи, которые на всех покрытиях чувствуют себя очень хорошо. Приятно, что сегодня не было ни одной случайной победы — все пилоты оказались на подиуме заслуженно, они и их команды были лучшими и отработали мощнейше», — сказал Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

Фото: RDS GP

RDS GP 2024. 5-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

1. Артём Шабанов (TimeUp) — 260 баллов

2. Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) — 189 баллов

3. Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) — 162 балла

RDS GP 2024. 5-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

1. TimeUp — 301 балл

2. LUKOIL Racing Drift Team — 232 балла

3. Fresh Racing — 198 баллов

После уикенда в Москве Артём Шабанов довёл своё лидерство в личном зачёте до практически двукратного преимущества над идущим вторым Дамиром Идиятулиным. На третьей строчке остаётся Евгений Лосев, но его главным соперником теперь становится Георгий Чивчян.

RDS GP 2024. Личный зачёт после пяти этапов. Топ-3:

1. Артём Шабанов (TimeUp) — 1060 баллов

2. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 662 балла

3. Евгений Лосев (Fresh Racing) — 588 баллов

В командном зачёте сменился лидер — TimeUp обошла чемпионские коллективы Fresh Racing и Takayama Forward Auto, имея все шансы на первый в своей истории титул. Но если TimeUp и Fresh Racing разделяют несколько десятков очков, то Takayma Forward Auto отстаёт сильнее — для неё главной задачей будет защитить свою позицию от притязаний LUKOIL Racing Drift Team и «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», которые подбираются ближе.

RDS GP 2024. Командный зачёт после пяти этапов. Топ-3:

1. TimeUp — 1381 балл

2. Fresh Racing — 1320 баллов

3. Takayama Forward Auto — 826 баллов

Следующий, шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт в самом сердце Сибири — 7 и 8 сентября главный чемпионат страны отправляется на родину российского дрифта, в Красноярск. Трасса «Красное кольцо» будет новой для Артёма Шабанова и домашней для его главных соперников. Не исключено, что именно в Красноярске будет поставлена точка в принципиальном соперничестве москвича и сибирских пилотов, а также впервые за несколько лет досрочно определится чемпион RDS GP сезона-2024.