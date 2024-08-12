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Редкий родстер Alfa Romeo 1938 года хотят продать за рекордную сумму

Редкий родстер Alfa Romeo 1938 года хотят продать за рекордную сумму
Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года
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На аукцион Gooding & Company, который пройдёт в Пеббл-Бич, штат Калифорния, 16–17 августа, выставлен автомобиль Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года выпуска. Сообщается, что в таком исполнении модель существует лишь в пяти экземплярах. Ожидаемая стоимость лота — $ 16-20 млн.

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года

Фото: goodingco.com

От базовой Alfa Romeo 8C, которая появилась в 1931 году, этот автомобиль отличает удлинённая колёсная база и кузов от Carrozzeria Touring. В движение машина приводится 2,9-литровым рядным 8-цилиндровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. Этот автомобиль также получил высшие награды на конкурсе Villa d’Este 1996 года и на фестивале в Пеббл-Бич в 2000-м.

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года

Фото: goodingco.com

Отметим, что у этой машины есть шанс установить новый рекорд для автомобилей Alfa Romeo — на данный момент самой дорогой машиной марки, ушедшей с молотка, считается другой Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider (1939 года выпуска), который в 2016 году на аукционе RM Sotheby's продали за $ 19,8 млн.

Напомним также, в Пеббл-Бич на продажу будет выставлен другой редкий родстер 1930-х годов — Delahaye 135M Torpedo Roadster. Как и Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider, эта машина существует лишь в пяти экземплярах.

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