Оливер Берман назвал своё слабое место перед дебютом в Формуле-1

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, считает, что его самой большой слабостью перед дебютным сезоном в Формуле-1 является темп в квалификации, который нужно попытаться улучшить.

«В целом одна из слабостей – это мой темп в квалификации. Но, думаю, я уже говорил об этом в течение последних трёх или четырёх свободных практик. Я делаю в этом небольшие шаги, но, в конце концов, мне всегда кажется, что если бы я поставил второй комплект резины, то всё было бы хорошо.

Нужно научиться переходить сначала с «хард» на «медиум», а потом — на «софт» с учётом минимальной топливной нагрузки и квалификационного режима мощности двигателя. Это важный шаг, который я пока не могу сделать. Но в то же время сейчас это всего лишь свободные практики, и нет никакой необходимости рисковать», — приводит слова Бермана Racingnews365.