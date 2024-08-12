Штайнер предположил, в чём причина неудачных выступлений Переса в «Ред Булл»

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер считает, что трудности, которые испытывает гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, носят психологический характер.

«Может быть много разных причин, но обычно в наши дни в машине ничего не меняется, они остаются те же самыми. Если привносится обновление, то об этом сразу сообщают. Это невозможно скрыть от гонщика. Сейчас не те времена, что были раньше. Я бы сказал, что в каждой команде всё очень прозрачно, потому что сейчас они хорошо зарекомендовали себя и хорошо выполняют свою работу. Так что здесь ничего не может быть.

Дело в гонщике. Я думаю, что это связано с психологией. Пилоты испытывают стресс. Если подумать, как мало нужно, чтобы отстать на три или четыре десятых, то становится понятно, почему нет уверенности в себе, постоянно ощущается давление. Все смотрят на гонщика и просто пытаются критиковать. Я всегда думаю, что в понедельник после неудачного уикенда или поражения от своего напарника, когда пилот читает обо всём этом и слышит все эти комментарии, это должно подействовать на него, если он не мегасилён. Но в этом и заключается разница между просто хорошими и действительно хорошими гонщиками, чемпионами мира, которые просто не чувствуют этого», — приводит слова Штайнера Racingnews365.